شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو التشويقى لفيلم "ريتسا" لـ الفيشاوى ومحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فريق عمل فيلم "ريتسا"، الإعلان التشويقى له، استعدادًا لطرحه في السينما في شهر ديسمبر المقبل، حيث انتهى مخرجه أحمد يسرى من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، كما انتهى المؤلف الموسيقى أنورعمرو، من وضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

ويبدأ الإعلان التشويقي بمشاهد من مدينة الإسكندرية حيث تدور معظم أحداث الفيلم، فيما تكشف المشاهد التالية عن علاقات متعددة بين أبطال الفيلم حيث يظهر محمود حميدة مع أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد، وأمير المصري مع مي الغيطي، بينما تلفت مريم الخشت الأنظار بمشاهد راقصة لها، وتطرح كارولين عزمي سؤال حول سبب تعرف الرجال على النساء.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب.