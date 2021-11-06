دبي تكرّم صباح فخري.. عرض ضوئي في “إكسبو 2020”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّمت دبي على طريقتها الفنان السوري الراحل صباح فخري من خلال عرض ضوئي كبير ظهرت فيه صور ضخمة لملك القدود الحلبية على جدران قبة ساحة الوصل في معرض “إكسبو 2020” بالتزامن مع أغانيه الشهيرة.

وصدح صوت فخري في دبي بأغنية “يا مال الشام يالله” في كل أرجاء “إكسبو 2020” وسط تفاعل شعبي كبير.

وكانت حياة فخري مليئة بالطرب والفن منذ طفولته إلى آخر لحظات حياته، بدأ مشواره الفني بالدراسة في أكاديمية الموسيقى العربية في حلب، ثمّ في الأكاديمية داخل دمشق، بعدها تخرج في المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948.

وتميزت حياة ملك القدود الحلبية بإنجازات عديدة على مستوى الطرب، حيث نسب إليه قرابة الـ 160 لحناً، إضافة إلى أنّه غنّى مجموعة من الأغاني ما زال المستمع يراها علامات في تاريخ الطرب العربي الأصيل إلى يومنا هذا، منها “يا حادي العيس”، و”خمرة الحب”، و”يا طيرة طيري”، و”قدك المياس”.