نوال الكويتية تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة عاطفية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة نوال الكويتية بعيد زواجها، حيث نشرت صورة عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجها مشعل العروج وأرفقتها برسالة عاطفية.

نوال علّقت على الصورة قائلةً: “كل عام وانت بخير ياحبيبي وابوي وصديقي عسى الله يطول بعمرك ويرزقك الصحه وراحة البال ويخليك لي وحنينه وسليمان ذخر ياحياتي”.

من جهته، ردّ مشعل العروج على معايدة نوال له وقال: “كل عام وانتي حياة الروح والعين والقلب”.

ونالت صورة نوال الكويتية ومشعل العروج إعجاب المتابعين الذين تمنوا لها ولزوجها حياة سعيدة وهانئة.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، تلتقي نوال الكويتية بجمهورها يوم 18 نوفمبر على مدّرج خورفكان، حيث قامت بالترويج لحفلها على إنستغرام وكتبت ” جمهوري الغالي … بانتظاركم تاريخ 18 نوفمبر 2021 على مدرج خورفكان بقيادة المايسترو مدحت خميس”.