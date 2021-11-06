بالصور – راشد الماجد ينشر كواليس حفله في البحرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان راشد الماجد صوراً لكواليس حفله في مملكة البحرين، إذ شارك المتابعين عبر صفحته في موقع “إنستغرام” بصور حصرية من الأمسية التي تكللت بالنجاح.

وأقيم الحفل على مسرح الدانة، التي تعد الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، وشهد المسرح إقبالاً جماهيريًا كبيراً.

وقدّم راشد الماجد خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة فأطرب الجمهور الذي لم يتوقف لحظة عن التصفيق له.

يذكر أن مسرح الدانة يُعد أحد المشاريع السياحية التي تساهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات.