لمحبي فارس كرم.. إليكم هذا الخبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتفق النجم اللبناني فارس كرم مع المخرج سعيد الماروق على تصوير كليب لأغنية جديدة، يترافق طرحه مع صدور الميني ألبوم الجديد الذي سبق وأعلنا عبر موقع “بتجرد” عن استعداده لإطلاقه في شهر نوفمبر الحالي.

ويتضمن الميني ألبوم الجديد الذي سيصدره فارس كرم بالتعاون مع شركة “روتانا” 4 أغنيات منوعة. واختار فارس هذه الأغنيات من بين 17 أغنية انتهى من تسجيلها في الفترة الماضية، وجميعها من توزيع عمر صبّاغ.

على صعيد آخر يشارك فارس كرم في الأغنية الرسمية لكأس العرب إلى حانب الفنانين عمر عبداللات وأصيل هميم وناصر الكبيسي؛ وسيحمل العمل توقيع المخرج سعيد الماروق.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.