“يا شباب يا بنات”.. كارول سماحة تحلِّق بين الملايين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحقق أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “يا شباب يا بنات”، رواجًا ملحوظًا على مواقع التواصل الإجتماعي. وبعد أقل من أسبوعين على صدور كليب أغنية “يا شباب يا بنات”، حصد العمل أكثر من 4 ملايين مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوزو” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر كليب “يا شباب يا بنات” المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب”، كما تصدّر اسم الأغنية طيلة الأيام الماضية محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر في لبنان ومصر والسعودية والإمارات والمغرب وعدد من البلدان العربية.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وتمثل الأغنية التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنيتي “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage وأغنية “شكرًا”.

وكليب الأغنية حمل توقيع المخرجة بتول عرفه، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع وعدم اكتفاء الرجل بامرأة واحدة، فيوهمها أنها حب حياته ثم تعجبه امرأة أخرى ويدخل معها بعلاقة.

وحرص عدد كبير من محبي كارول سماحة من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها، فتلقت آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنية والكليب، فاتفق الأغلبية على أنها نجحت في تقديم أغنية بستايل جديد وصورة مغايرة ومختلفة عن باقي كليباتها.