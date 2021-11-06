"لا أحد يحجز".. محمد سعد يرد على تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رد الفنان محمد سعد، على تغريدة نشرها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه على "تويتر"، قال خلالها مازحا عن مسرحية "اللمبي في الجاهلية": "لا أحد يحجز".

وأعاد سعد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، نشر تغريدة آل الشيخ، وعلّق: "معالي المستشار بيقول لا أحد يحجز اللمبي في الجاهلية، يبقى أكيد هيعزمنا.. صبح صبح".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، كشف عن مواعيد عرض وأسعار تذاكر مسرحية "اللمبي في الجاهلية" للنجم محمد سعد، ضمن موسم الرياض 2021.

ونشر بوستر المسرحية عبر حسابه على موقع "تويتر"، كاشفا أن عروضها في الفترة من الأربعاء 10 نوفمبر 2021 إلى الأحد 14 نوفمبر 2021، الساعة 09:00 م، على مسرح بكر الشدي - البوليفارد، بأسعار تذاكر شاملة الضريبة تبدأ من 200 ريال، 350 ريال، 450 ريال، 550 ريال، وحتى 1,200 ريال سعودي.

في "اللمبي في الجاهلية" يصارع "اللمبي" من أجل الارتباط بالأميرة "كروانة" التي ترفضه رفضاً باتاً، فيلجأ للسحر، مما يقلب حياته رأساً على عقب، في مسرحية فكاهية مليئة بالمواقف العجيبة.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.