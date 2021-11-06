افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.. وتكريم سهير المرشدي ولطفي لبيب بالحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

افتتح مساء اليوم السبت، مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون أحد مشروعات أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وخلال الحفل، تم تكريم كل من الفنانة سهير المرشدي والفنان لطفي لبيب، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، إن الراحلة نهاد صليحة كانت علامة فارقة في حياتنا الثقافية، ومصدرًا من مصادر الثقافة، وكانت تضيء عالمنا بالمعرفة.

ووجهت الشكر للفنان الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، على جهوده في هذا الصرح العظيم، لافتا إلى أنه اعتذر عن حضور الحفل لانشغاله بأعمال أخرى.

وتبلغ مساحة المسرح 1500 متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترًا وعمق 14 مترًا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 200 مقعد ثابت، بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور وصالة التمثيل، مما يسمح فى تلبية احتياجات الفنانين في أشكال وأساليب المسرح المختلفة.