طرح الإعلان الأول لفيلم "ريتسا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ريتسا" الإعلان الأول للفيلم الرومانسي الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم الكبار والشباب ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض.

يبدأ الإعلان التشويقي بمشاهد من مدينة الإسكندرية حيث تدور معظم أحداث الفيلم بها، حيث يظهر محمود حميدة مع أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد، وأمير المصري مع مي الغيطي.

تدور أحداث الفيلم حول قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين، لكل منها مسارها الخاص، إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟

الفيلم بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.