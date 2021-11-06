بينهم إلهام شاهين وسميحة أيوب.. 20 صورة لافتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد حفل افتتاح فعاليات الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، حضور نجوم الفن مثل إلهام شاهين وسميحة أيوب، داوود حسين من دولة الكويت، ومحمد سيف الأفخم، من دولة الإمارات.

جرى خلال حفل الافتتاح تكريم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، و9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية، إضافة إلى تكريم داوود حسين من دولة الكويت، ومحمد سيف الأفخم، من دولة الإمارات باعتبارهم الشخصية المسرحية العربية، وتكريم مارك بيسون من بلجيكا، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية، وقام بتقديم عرض الافتتاح فريق من إيطاليا.

ويشارك في المهرجان 36 دولة من مختلف قارات العالم بعروض مسرحية، يرأس المهرجان شرفيًا النجمة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.