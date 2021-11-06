بحضور إلهام شاهين ولقاء الخميسي.. افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

افتتحت مساء اليوم السبت، الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي "دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب"، وذلك على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

وانطلق الحفل بالأغنية الرسمية للدورة السادسة من المهرجان بعنوان "مصر جاية" غناء رنا سماحة، كلمات طارق علي، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية بوسي شلبي.

وحضر حفل الافتتاح: الفنانة إلهام شاهين، الفنان داود حسين، المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، السفير تونس محمد بن يوسف، الفنان أحمد صيام، المخرج علي عليان، دكتورة رانيا فتح الله، المخرج عصام السيد، الفنانة لقاء الخميسي، الفنان طارق صبري، الفنان هاني كمال، دكتور سامح مهران، دكتور جبار جودي، والدكتورة سميرة محسن.

وقال رئيس المهرجان مازن الغرباوي خلال كلمته بحفل الافتتاح: "إحساس عظيم أن يكون هذا الجمع موجود على أرض مصر، سعيد وفخور وأشعر أن الله كلل مجهودي أنا وفريق العمل، ولولا الداعمين لهذا المهرجان ما كان له أن يستمر ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم".

الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهي أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.