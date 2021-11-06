موضة شبيه الفنانين.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل وشبيهة عبلة كامل تقلّدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

لاحظ الجمهور في الآونة الأخيرة وجود أوجه تشابه بين فنانين مشاهير وأشخاص ليس لهم علاقة بالفن لدرجة كبيرة من الشبه في الملامح والصوت وأيضًا الجسد.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أشخاص يشبهون فنانون مشاهير:

شبيه صوت عمرو دياب

يحل المطرب مصطفى التاجي شبيه عمرو دياب، ضيفا مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثى فى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس اليوم السبت، على شاشة قناة الحياة الساعة 10 مساء.

وأثار الإعلان عن الحلقة جدلا واسعا، وقد شبه البعض من جماهير الهضبة، أن مصطفى التاجي يشبهه في الصوت فقط وليس الشكل.

وخلال البرنامج يكشف المطرب مصطفى التاجى شبيه عمرو دياب عن بدايته مع الغناء وهل يقلد عمرو دياب وما سر هذا التطابق بين صوته وصوت الهضبة.

شبيه عمرو دياب

ظهور حسام مصطفى في إعلان الفنان عمرو دياب "خلينا ننبسط"، أثار الجدل بسبب الشبه الكبير بينهما، واعتقد البعض أن "عمرو" نفسه هو من يظهر بالمشاهد بعد استخدام تقنيات الفوتوشوب والجرافيك.

ترشيح "حسام" تم عبر إحدى شركات المياه الغازية، بعد انتشار صوره عبر مواقع التواصل.

"خلينا ننبسط" هو الظهور الثاني له في إعلانات عمرو دياب، إذ أدى شخصيته في مرحلة الشباب بإعلان "جمع حبايبك".

ظهر حسام بالإعلان الجديد مؤديا شخصية الهضبة في كليبات أغاني "حبيبي"، و"نور العين"، و"تملي معاك"، و"أنا عايش"، و"ليلي نهاري"، بالإضافة إلى تصوير بوستر ألبوم "كمل كلامك".

وشارك مع عمرو دياب بأداء مشهد واحد بالإعلان، وهو الخاص بالجراج من فيلم "آيس كريم في جليم".

شبيهة عبلة كامل

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"المذاع عبر شاشة الحياة مؤخرًا، هند العبد شبيهة الفنانة الكبيرة عبلة كامل، وشرحت خلال اللقاء قصة تقديمها مقاطع فيديو التى تقلد فيها على السوشيال ميديا.

وقالت "العبد" خلال اللقاء، إنها متزوجة ولديها أولاد وتمتلك موهبة في التمثيل، وعندما شاهدت نجلها ١١ سنة يعمل فيديو على "التيك توك" فقررت تعمل مثله فيديوهات، مضيفة: "الناس بتشوفني في المترو بتفتكرني الفنانة عبلة كامل".

وقامت "هند" خلال الحلقة بتقليد الفنانة عبلة كامل على الهواء في فيلم "اللمبى" وفيلم "خالتى فرنسا"، وفاطمة كشرى في "لن أعيش في جلباب أبي"، "سلسال الدم" وتصدرت هذه الحلقة الترند بعد عرضها بساعات قليلة.

شبيه أمير كرارة

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة من برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة" عبد الله عبد السلام، شبيه الفنان أمير كرارة.

وقال "عبدالله": "لاحظت الشبه مع الفنان أمير كرارة من فترة كبيرة، والكلام زاد قوي أثناء عرض مسلسل "كلبش"، حصلت معايا مواقف في الشارع، عيال صغيرة خارجة من الدرس في سنتر زفتني، وسواق تاكسي طلب يتصور معايا".

وأضاف عبدالله: "بعض الناس في السوشيال ميديا بتقول دي مش صورتك، أنت منتحل شخصية أمير كرارة، كلمنا فيديو".

ووجه عبدالله رسالة للفنان أمير كرارة: "هو فنان محترم ويشرفني إني شبهه".

وتابع: "محاولتش أتواصل معاه، وطبعا يسعدني لو حصل لقاء، محاولتش أقلده إلى جانب الشكل أو الصوت، ليا شخصيتي اللي بعتز بيها، وأصولي صعيدية".

وأكمل: "أحب كل أعمال أمير كرارة وطبعا (كلبش)، دخلت 3 ورش تمثيل، واتعرضت عليا أعمل مش بصفتي شبه أمير كرارة".

شبيه إسماعيل ياسين

أثار الظهور المفاجىء لشخصية الفنان إسماعيل ياسين في الحلقة 12 من مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر فيها شبيه الفنان اسماعيل ياسين، عبد الرحمن أبو ليلة، مجسدًا دور الفنان القدير في مشهد لم تتعدى مدته الدقيقتين يدخل فيه الفنان اسماعيل ياسين ليشتري عدد 3 كرافات من موسى الذي يجسد شخصيته محمد رمضان.

كما شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل "موسى" ظهور شبيه النجم الكبير إسماعيل ياسين، مرة أخرى ضمن الأحداث.