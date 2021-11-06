محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مكان وموعد عزاء الفنان أحمد عبد الحي.

وقال مكرم، في تصريح خاص لـ الخليج 365: "عزاء الراحل، من مسجد الحمد بشارع فيصل، وذلك غدا الأحد عقب صلاة المغرب".

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد عبد الحي بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

كانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الحي مسلسل "وادي الجن - الكهف"، وهو مسلسل خيالي يصوّر قصة أربع طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة، ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.