شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ولقاء الخميسى وداوود حسين يحضرون افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت منذ قليل الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي دورة سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب" وذلك علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور باقة متنوعة من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب منهم النجمة إلهام شاهين، الفنان داود حسين، المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، السفير تونس محمد بن يوسف، الفنان أحمد صيام، المخرج علي عليان، دكتورة رانيا فتح الله، المخرج عصام السيد، الفنانة لقاء الخمسي، الفنان طارق صبرى، الفنان هانى كمال، دكتور سامح مهران، دكتور جبار جودى، ودكتوره سميرة محسن.

وبدأ الحفل بالأغنية الرسمية للدورة السادسة من المهرجان بعنوان "مصر جاية" غناء رنا سماحة، كلمات طارق علي، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية بوسى شلبي.

وقال رئيس المهرجان مازن الغرباوي خلال كلمته بحفل الإفتتاح، إحساس عظيم أن يكون هذا الجمع موجود علي أرض مصر، سعيد وفخور وأشعر أن الله كلل مجهودى أنا وفريق العمل كى أشكر كل قامة وقيمة تجلس أمامى الآن ويحدث ما يسمى بالتبادل الثقافى، ولولا الداعمين لهذا المهرجان ما كان له أن يستمر فاشكر كل من تقدم بيد العون والمساعدة، وهو يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، جمعية نادى المسرح للثقافة والفنون، والهيئة العربية للمسرح برئاسة محمد سيف الأفخم.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر .