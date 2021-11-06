شكرا لقرائتكم خبر عن قبل دخوله المستشفى.. تعرف على سبب وفاة الفنان أحمد عبد الحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر من داخل نقابة المهن التمثيلية، عن أن الفنان أحمد عبد الحي، توفى نتيجة إصابته بقطع في الشريان الأورطى بشكل مفاجئ، والذى نتج ضمن أسبابه للضغط العالى، واستدعى نقل أحمد عبد الحي إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية ولكنه فارق الحياة.

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن تغيير موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبد الحي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، حيث قررت أسرة الفنان أحمد عبد الحي، تغيير موعد ومكان عزاء الراحل، من مسجد جمعية التقوى بالمهندسين يوم الثلاثاء، إلى إقامته غدًا الأحد من مسجد الحمد بشارع فيصل عقب صلاة المغرب، وذلك في تصريح خاص.

كانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الحي، هو مشاركته في المسلسل الخيالي وادى الجن - الكهف، وهو مسلسل خيالي يصوّر قصة أربع طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة، ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما يشهد مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

المسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

ويأتي إطلاق مسلسل "وادي الجن" بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مثل "أنصاف مجانين" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" و"دون" و"واحد + واحد" و"حب الطيبين".