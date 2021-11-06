رحمة رياض في سندباد لاند.. نجاح وتألّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت رحمة رياض حفلاً ناجحاً في العراق وتحديداً في سندباد لاند ليلة أمس الجمعة حيث أطلت بفستان أخضر بتصميم بسيط ومميز.

وقدمت رحمة كالعادة أجمل الأغنيات الخاصة مثل “الكوكب” و”ماكو مني” وغيرها، وأغنيات عراقية قديمة أيضًا، لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور الذي قاطعها في أكثر من أغنية وشاركها في تقديمها بتفاعل قل نظيره وبصوت واحد.

وأعربت رحمة عن سعادتها بوجودها بين أهلها في بغداد، وانتشرت بين معجبيها على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا ومقاطع مصوّرة من السهرة، فتصدّر هاشتاغ “#رحمة_رياض_في_سندباد_لاند” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في العراق.

الجدير ذكره أن رحمة رياض حصدت جائزة “الموريكس دور” عن فئة أفضل نجمة غناء عربية عراقية للعام ٢٠٢١، وتحقق أغنيتها الجديدة “الكوكب” نجاحًا كبيرًا وأكثر من ٤١ مليون مشاهدة بعد شهرين فقط على صدورها.