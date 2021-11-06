كانيي ويست يثير الجدل مجددًا بقصّته مع كيم: “أريد أن نكون معاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعدما فجّر مغني الراب الأميركي كانيي ويست (44 عاماً) مفاجأة من العيار الثقيل، وتحدّث في أحد البرامج عن أمله في إعادة المياه إلى مجاريها وعدم شروع زوجته كيم كارداشيان (41 عامًا) في أوراق الطلاق، عاد كانيي وأثار الجدل مجدّدًا مشدّدًا، على رغبته في المصالحة مع زوجته.

وأكّد كانيي أنه لا يرغب أبدًا في الإنفصال عن كيم، وذلك رغم مرور أشهر من إعلان انفصالهما في شهر كانون الثاني من هذا العام.

وكان ويست قد أكّد مؤخرًا أن طلاقه من كيم كارداشيان لم يتم رسميًا وقال: “إنها لا تزال زوجتي، ولا أوراق تثبت طلاقنا”.

وعلّق مغني الراب على ظهور زوجته السابقة في برنامج SNL مؤخراً وحديثها الساخر عن الطلاق قائلاً: “جعل البرنامج كيم تقول لقد طلقته على شاشة التلفزيون لأنهم أرادوا فقط إحداث ضجّة… وأنا لم أرَ أوراق الطلاق بعد، نحن لم نتطلق حتى الآن… الطلاق ليس مزحة بالنسبة إليّ… وأطفالي يريدون أن يبقى والداهما معاً”.

وأضاف في اللقاء عن كيم كارداشيان: “أريد أن نكون معاً”ً، ولفت إلى أن الانفصال والحديث عن الطلاق كان صعباً على أبنائهما الأربعة.