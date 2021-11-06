ترامب ينتقم من بالدوين ويتّهمه بالقتل العمد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن الممثل أليك بالدوين أطلق النار عمداً على مديرة التصوير هالينا هاتشينز لأنه “شخص مضطرب نفسياً”.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “Christ Stigall Show” يوم الخميس: “برأيي، لبالدوين يدٌ في الحادثة. وإن كنت مخطئاً، اشرحوا لي سبب حمله سلاحاً مملوءاً بالذخيرة أو فارغاً وتصويبه نحو شخص لا يمثّل حتى في الفيلم. لقد صوّب السلاح نحو هذا الشخص وضغط على الزناد وقتله”.

وشكك ترامب في الرواية المتداولة حول حادثة مقتل هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا. وحمّل بالدوين مسؤولية الحادثة ووصفه بـ”الرجل المريض”، رغم توصل الشرطة في التحقيقات إلى أن مساعد المخرج، ديف هالز، هو من سلّم بالدوين المسدس وأعلمه بأنه لا يحتوي على طلقات حيّة.

وتابع ترامب قائلاً: “حتى لو كان المسدس مملوءاً بالذخيرة وهذا أمرٌ غريب، ربما بالدوين من ملأه بالطلقات، ولو سلمني أحدٌ ما مسدساً، لما كنت صوبته على أحد أو ضغطت على الزناد”.

وواصل الرئيس السابق نظريته قائلاً، قبل أن ينهي المضيف المقابلة، “إنه رجل مضطرب. يشكو من خطب ما. لقد راقبته لسنوات. يتشاجر مع المراسلين… كل ما فعله يثبت أنه رجل متقلب المزاج وغريب الأطوار”.

ويُذكر أن شهرة بالدوين زادت في السنوات الأخيرة بعد أن قلّد ترامب بسخرية، ما استفز الأخير وأثار غضبه للغاية. فقد لعب بالدوين دور ترامب في برنامج “SNL” و”NBC late-night” في فترات حساسة لترامب، أي خلال حملته الرئاسية لعام 2016 وعند خسارته أمام جو بايدن عام 2020.