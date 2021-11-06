محمد منير يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاجية في ألمانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: عاد الفنان محمد منير إلى مصر، بعد فترة غياب استمرت 30 يوماً، أجرى خلالها جولة غنائية في دول أوروبية، من بينها ألمانيا وإسبانيا، ويعمل خلال الفترة الحالية على أغنياته الجديدة، وألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

واستغل جولته الأوروبية ليس فقط في مقابلة جمهوره من الجاليات العربية، وإنما أيضاً للاطمئنان على صحته، بخاصة بعد الأزمة التي كان قد تعرّض لها.

وقبل السفر لأوروبا، كان الكينغ قد أحيا حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي نهاية آب (أغسطس) الماضي، وحضره عشرات الآلاف من جمهوره، الذين توافدوا قبل انطلاقه بساعات، ليصعد إلى المسرح ويجلس على كرسي وسط هتاف الجمهور: “الكبير كبير يا منير”، ليرد عليهم قائلاً: “أنا مش كبير، الشعب المصري وقياداته هما اللي كبار”.

وطرح خلال الفترة الماضية عدداً من الأغاني ضمن ميني ألبوم بعنوان “باب الجمال”، كان آخرها أغنية “أنا رايق” من كلمات نور الدين محمود، وألحان أحمد عمار، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وصورها على طريقة الفيديو كليب، وطرحها في 11 آب (أغسطس) الماضي.

وتعتبر “أنا رايق” الأغنية الرابعة في ألبوم “باب الجمال”، وذلك بعد “اللي باقي من صحابي”، “زوق” و”باب الجمال”.