مفاجأة.. نهاية جيمس بوند كانت مقررة منذ 15 عاماً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل البريطاني دانيال كريغ أن نهاية شخصية جيمس بوند كانت مقررة من اللحظة التي وقّع فيها على الدور قبل 15 عاماً، وأنه احتفظ بسرّ موت الشخصية هذا الوقت كله حرصاً منه على عنصر المفاجأة.

وأكد كريغ أن المنتجين نزلوا عند رغبته في اختتام الجزء النهائي بموت جيمس بوند وحرصوا على إبقاء النهاية سراً حتى على طاقم العمل، وتم توزيع نص مزيّف على كل المشاركين في الفيلم.

وشكل موت بوند صدمةً كبيرةً جداً للمتابعين بعدما فشل للمرة الأولى في الجزء الأخير No Time to Die “لا وقت للموت” في النجاة من انفجارات ضخمة.

ولا تعني نهاية جيمس بوند نهاية سلسلة “العميل 007″، فقد عقدت الكاتبة كيم شيروود صفقة مع دار النشر “هاربر كولنز” لإعداد ثلاثية من روايات “العميل 007”. والمثير للاهتمام أن الكتب لن تعرض جيمس بوند باعتباره الشخصية المركزية، وستقدم جيلاً جديداً من العملاء السريين.

وسرب أحد العاملين في “هاربر كولنز” بعض التفاصيل من الرواية قائلاً: “جيمس بوند مفقود، أو أسير، أو مقتول، لقد اختفى بوند وحلّ مكانه جيل جديد من العملاء السريين الذي سيواجهون كل التهديدات العالمية “.