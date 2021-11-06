شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تحتفل بعيد زواجها الأول من أحمد خالد صالح.. اعرف عملت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هنادى مهنا، بعيد زواجها الأول من الفنان أحمد خالد صالح، الذى أقيم يوم 6 نوفمبر من العام الماضى 2020، بحضور أسرة وأصدقاء العروسين وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.



أحمد مهنادى من حفل زفافهما

واستعادت هنادى، ذكرى هذه المناسبة السعيدة، ونشرت صورة من حفل زفافهما، عبر حسابها على انستجرام، وصحبتها بكتابة تاريخ زواجهما فقط.





وكانت الإعلامية منى الشاذلى، خصصت مؤخرًا عبر برنامجها معكم المذاع على قناة سى بى سى، فقرة للفنانة هنادى مهنا، تكشف فيها عن سنة أول زواج "حصل ولا محصلش".

وقالت هنادى: "شاهد معايا أحمد فيلم تركى، وحرقت الأكل على النار يوم رأس السنة، واللى كشف الدخان أحمد فتح الباب والدخان كان مالى الشقة، ولم أضيع أى فرد شرابات له، واستخدمت سلاح المرأة البوز ومين مش بيبوز لأزواجهم واللى يقول غير كده نادينى، وأحمد كان عمل ليا خروجه وبوظتها".

وقالت الفنانة هنادى مهنا: "فى رمضان الماضى لم أشارك فى أى مسلسل، وتمت خطبتى على أحمد خالد صالح قبل مسلسل "الفتوة" ويعلم كل من الأهالى فقط والأصدقاء المقربون وليس الممثلون معنا فى المسلسل، وأنها تحب المسلسل وكواليسه، مضيفة أنها تشارك فى فيلم تماسيح النيل، وأول مرة تجسد بطولة نسائية، ولم يتم تحديد نزوله السينما حتى الآن وبه قصة درامية.