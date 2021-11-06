شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ينعى الفنان الراحل "أحمد عبد الحى": كان مثالاً للفنان المخلص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان أحمد عبد الحي، الذى رحل عن عالمنا اليوم السبت، بعد رحلة فنية من الأعمال القيمة .

وقال جلال إن الفنان أحمد عبد الحى، كان مثالاً للفنان المخلص فى عمله المحب لزملائه، وأنه فى منزلة ابن من أبنائه، وقد مثل منذ أن كان طالبا بالجامعة فى ثلاث مسرحيات قام بإخراجها خالد جلال، وهى "المخططين، كرنفال الأشباح، ماكبت".

وأشار رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إلى أن الفنان أحمد عبد الحى كان أحد أعضاء أول فرقة حرة مسرحية وهى فرقة " لقاء المسرحية"، وأنه شارك فى العديد من الأعمال الفنية فى المسرح والسينما والتليفزيون، رحم الله الزميل الفنان أحمد عبد الحى، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيوية، مشاركته فى وادى الجن (الكهف)، عمر ودياب، طلقة حظ، ربع رومي، هربانة منها، أفراح القبة، عايزة أتجوز، ومن أعماله فى السينما مشاركته فى فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، حالة حب، كلاشينكوف، القطة العامية.