شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب أم حورية فرغلى فى "أيام وبنعيشها" وتودع التصوير بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة سلوى خطاب تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "أيام وبنعيشها" فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يتبقى لها أسبوع تصوير فقط وتودع العمل بالكامل تمهيدًا لعرضه في الموسم الشتوى، وتجسد سلوى خلال أحداث العمل دور والدة حورية فرغلى ويعيشان في حارة شعبية ويواجهان العديد من التحديات.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، ورياض الخولى، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.

يذكر أن سلوى خطاط كرمت مؤخرًا في الدورة الـ 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة والناقد الأمير أباظة، وذلك عن مجمل مشوارها الفني، وتم إطلاق خلال فعاليات المهرجان، كتاب تكريم سلوى خطاب بعنوان "حياتي.. رحلة فن" للكاتب الصحفي محمد يوسف الشريف، كما أقيمت ندوة لها على هامش المهرجان.

وكان آخر أعمال سلوى خطاب، مسلسل "وكل ما نفترق" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، هند عبد الحليم، حسن عبد الله، محسن منصور، محمد غنيم وعبير منير وإخراج مصطفى أبو سيف.