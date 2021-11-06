شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ينضم لفيلم "عمهم" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد فتحى لقائمة أبطال فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام حسبما صرح المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، حيث يواصل فريق العمل التصوير فى أحد الأستوديوهات، والعمل من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل، والفنان سيد رجب.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك التى تتطلب تكلفة إنتاجية عالية، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.