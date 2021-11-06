شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تروج لمسرحية "اللمبى فى الجاهلية".. وتعلق: وحشتونى أهل السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة مى سليم، لمسرحية "اللمبى في الجاهلية" التي تشارك فيها ومن بطولة النجم محمد سعد، ونشرت مى صورة لبوستر المسرحية عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليه قائلة: "وحشتونى أهل السعودية".

تعرض مسرحية "اللمبى في الجاهلية" للنجم محمد سعد فى موسم الرياض لمدة 5 أيام، من 10 نوفمبر إلى 14 نوفمبر الشهر الجارى، ويشارك في المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح و منير مكرم وإخراج تامر كرم.



مى سليم

وقد أعربت مى سليم لـ"الخليج 365" عن سعادتها لتكرار التعاون مع سعد مرة أخرى بعد مشاركتها معه فى فيلم "محمد حسين"، ويتم عرض المسرحية يوم 10 شهر نوفمبر الجارى.

كان النجم محمد سعد قد طرح بوستر مسرحيته الجديدة "اللمبى فى الجاهلية"، وبدأ محمد سعد منذ أيام البروفات النهائية للمسرحية على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة عدد كبير من فناني الكوميديا منهم ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم.