شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء احمد عبد الحي بمسجد جمعية التقوى بالمهندسين الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة الفنان أحمد عبد الحي عزاء الراحل، من مسجد جمعية التقوى بشارع عبد الحليم حسين متفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب.

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد عبد الحي بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات.

كانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الحي، هو مشاركته في المسلسل الخيالي وادى الجن - الكهف، وهو مسلسل خيالي يصوّر قصة أربع طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة، ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما يشهد مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

المسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

ويأتي إطلاق مسلسل "وادي الجن" بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مثل "أنصاف مجانين" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" و"دون" و"واحد + واحد" و"حب الطيبين".