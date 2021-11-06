شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار راجح داوود يضع الموسيقى التصويرية لفيلم "برة المنهج" لماجد الكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الموسيقار الكبير راجح داوود الموسيقى التصويرية لفيلم "برة المنهج" للمخرج عمرو سلامة، ويشارك فى تأليفه مع خالد دياب ويتناول العمل قضية التنمر وتحقيق الذات في إطار اجتماعى مشوق.

ويجسد ماجد الكدوانى خلال أحداث الفيلم، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدوانى.

ويشارك فى بطولة العمل مع ماجد الكدوانى كل من روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقى وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، ويضم فريق التمثيل في الفيلم أيضًا دنيا ماهر.

فيلم "برة المنهج" من إخراج عمرو سلامة، والذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب، وتشارك في بطولته النجمة روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقى ودنيا ماهر وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف فى الفيلم، ومن المحتمل أن يطرح العمل خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام الدراسى المقبل.

يشار أن المؤلف الموسيقى راجح داوود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، أسس أروكسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999 وكتب العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الافلام السينمائية المصرية منها الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، الباحثات عن الحرية، البحر بيضحك ليه، خريف آدم، القاتلة، ‏الراعي والنساء، ‏الصرخة،‏ الكلام في الممنوع، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار، حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى.