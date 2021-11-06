شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يعقد مؤتمرا للكشف عن تفاصيل الدورة 43.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، للكشف عن تفاصيل الدورة 43 ، المقرر انعقادها من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

كان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، قد كشف أسماء العروض العالمية والدولية الأولى التى سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ43، ووصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلاً مقسما ما بين 9 أفلام عرض عالمى أول، وفيلمين عرض دولى أول، كما يعرض المهرجان 22 فيلما قصيرا عرض عالمى أول سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا .

تنوعت الأفلام الطويلة الـ 11 ما بين الأفلام الروائية والوثائقية من مختلف الجنسيات والمدارس السينمائية، وهى مصنفة كالآتى: 4 أفلام ضمن المسابقة الدولية، و5 أفلام ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وفيلما واحدا ضمن العروض الخاصة، وآخر ضمن البانوراما الدولية.

وفيما يلى قائمة بالأفلام المشار إليها:

1- غُدوَة

إخراج: ظافر العابدين

الدولة: تونس

العرض: عالمى أول

القسم: المسابقة الدولية

نبذة: من تونس، يعرض عالميا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية الفيلم الروائى "غُدوَة - Tomorrow (Ghodwa)"، الذى يخوض من خلاله الفنان ظافر العابدين، تجربته الإخراجية الأولى، بجانب التمثيل الذى يشاركه فيه كل من نجلاء بن عبد الله، البحرى الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، أحمد برحومة.

تدور أحداث الفيلم حول "حبيب" الذى تتدهور حالته الصحية؛ إذ يؤثر ماضيه السياسى أثناء فترة حكم بن على على حاضره، ذلك الأمر الذى يجمعه بنجله أحمد الذى أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدى إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما فى موقف لم يستعدا لمواجهته.

2- بنات عبد الرحمن

إخراج: زيد أبو حمدان

الدولة: الأردن

العرض: عالمى أول

القسم: المسابقة الدولية

نبذة: يعرض عالميا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية الفيلم الروائى الأردنى "بنات عبد الرحمن - Daughters Of Abdul-Rahman"، الذى كان قد فاز فى مرحلة الإعداد بعدة جوائز مالية ومنح تمويلية من قِبل عدة مهرجانات ومؤسسات.

تدور أحداث الفيلم حول أربع شقيقات يعدن إلى منزل العائلة بعد سنوات من غيابهن وانعزالهن عن بعضهن البعض، وذلك لحل لغز الاختفاء المفاجئ لوالدهن، إلا أن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارا جديدة، وتطرح العديد من علامات الاستفهام.

الفيلم من بطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، مريم الباشا، حنان الحلو، وتأليف وإخراج زيد أبو حمدان، الذى عمل لفترة كمساعد مخرج ومراسل تلفزيونى فى عدة برامج شهيرة، وذلك قبل أن يخرج 5 أفلام قصيرة حائزة على عدة جوائز دولية.

3- سبع كلاب

إخراج: رودريجو جيريرو

الدولة: الأرجنتين

العرض: عالمى أول

القسم: المسابقة الدولية

نبذة: يعرض الفيلم الروائى الأرجنتينى "سبع كلاب - Seven Dogs (Siete Perros)" عالميا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية، وهو من إخراج رودريجو جيريرو.

وتتناول أحداث الفيلم قصة "إرنستو" الذى يعيش مع كلابه السبعة فى شقة صغيرة، وسط محاولات منه للتغلب على مصاعب الحياة ومشاكله الصحية، فيما يحاول جيرانه دفعه للتخلص من كلابه التى تسبب لهم إزعاجًا كبيرًا، مما يضطره للبحث عن حل لهذه الأزمة.

4- بنات

إخراج: نانا نيول

الدولة: ألمانيا، إيطاليا، اليونان

العرض: دولى أول

القسم: المسابقة الدولية

نبذة: يعرض الفيلم الروائى "بنات - Daughters (TÖCHTER)"، دوليا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية، وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا واليونان، ومن إخراج نانا نيول.

تدور أحداث الفيلم حول مارثا وبيتي، اللتان تعرفان بعضهما منذ عشرين عاما ولكن حينما تدرك مارثا أن والدها قد زيف أمنية موته فقط من أجل رؤية حب حياته مرة أخرى على بحيرة ماجوري، تحزن بيتى على زوج أمها إرنستو الذى توفى قبل سنوات. وما بدأ كرحلة ليوم واحد إلى سويسرا يتحول إلى رحلة برية عبر نصف أوروبا.

5- بلوغ

إخراج: هند الفهاد، جواهر العامري، نور الأمير، فاطمة البنوي، سارة مسفر

الدولة: السعودية

العرض: عالمى أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية – خارج المسابقة

نبذة: يفتتح "بلوغ – Becoming" مسابقة آفاق السينما العربية، وهو سعودى خارج المنافسة ويعرض عالميا لأول مرة، من إخراج 5 مخرجات هن هند الفهاد، جواهر العامري، نور الأمير، فاطمة البنوي، سارة مسفر، التى حصل فيلمها "من يحرقن الليل"، العام الماضى على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد، بعد أن عرض ضمن فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي.

أحداث الفيلم مقسمة إلى خمسة أفلام تتناول قصصا نسائية تعكس صورة حقيقية للمرأة فى المجتمع، حيث تناقش كل مخرجة موضوعا اجتماعيا مختلفا، وتستخدم كل منهن أسلوبا سينمائيا خاصا.

6- لو انهارت الجدران

إخراج: حكيم بلعباس

الدولة: المغرب

العرض: عالمى أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية

نبذة: "لو انهارت الجدران - Collapsed Walls" هو فيلم هو روائى مغربى يعرض عالميا لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وهو من إخراج حكيم بلعباس، أحد أبرز السينمائيين المغاربة، الذى توجت أفلامه فى عدة محافل محلية وعربية ودولية.

أحداث الفيلم تسرد قصة امرأة عجوز تجلس وسط دار عرض سينمائى شبه مهدمة، كمتفرج وحيد، تستغرق فى عشرات الأفكار، والمشاعر، والصور المتحركة فوق شاشة الذاكرة.

7- من القاهرة

إخراج: هالة جلال

الدولة: مصر

العرض: عالمى أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية

نبذة: يعرض الفيلم الوثائقى المصرى "من القاهرة - From Cairo" عالميا لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وهو من إخراج هالة جلال، التى تعتبر واحدة من رواد دعم الصناعة السينمائية المستقلة فى مصر، إذ أخرجت وأنتجت العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية.

أحداث الفيلم توثق حياة هبة وآية الشابتان اللاتى تعيشان وحدهن فى القاهرة، حيث تتخذان قررات صعبة وسط العديد من المخاوف.

8- يوميات شارع جبرائيل

إخراج: رشيد مشهراوي

الدولة: فلسطين

العرض: عالمى أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية

نبذة: يشارك من دولة فلسطين الفيلم الوثائقى "يوميات شارع جبرائيل - Diary of Gabrielle Street"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، حيث يعرض عالميا لأول مرة، وهو من إخراج رشيد مشهراوي، الذى يعد أول مخرج فلسطينى ينجز العديد من الأعمال السينمائية الفلسطينية التى توثق وتعكس وضع الشعب الفلسطيني، إذ قدم أكثر من 15 فيلما تنوعت ما بين الأفلام الطويلة والوثائقية والقصيرة، هذا بخلاف حصده جوائز عديدة من كبرى المهرجانات، من بينها مهرجان القاهرة السينمائى الذى منح فيلمه الروائى الثالث "تذكرة إلى القدس"، جائزة الهرم الفضى عام 2002.

وتتناول أحداث الفيلم فترة الحظر فى باريس بسبب جائحة كورونا، حيث تتدفق الذاكرة القادمة من فلسطين وتندمج مع اليوميات التى يعيشها المخرج رشيد مشهراوى فى معزله.

9- قدحة

إخراج: أنيس الأسود

الدولة: تونس

العرض: عالمى أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية

نبذة: يعرض عالميا لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية الفيلم الروائى التونسى "قدحة - A Second Life"، الذى أخرجه أنيس الأسود، الذى أنتج وأخرج العديد من الأفلام الحائزة على العديد من الجوائز من بينها فيلمه القصير "صابة فلوس" الذى حاز عام 2006 على جائزة من مهرجان القاهرة الدولى لسينما وفنون الطفل بجانب عدة جوائز أخرى.

وخلال الفيلم يتعرض الطفل قدحة إلى حادث مرورى يدخل على إثره للمستشفى، وتتلقى والدته مساعدة إحدى الأسر التى تغطى مصاريف المستشفى وتوفر لعائلة قدحة المعوزة مسكنا، لكن سرعان ما يعرف الطفل سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على عقب.

10- قطيع من الخراف

إخراج: ديمتريس كانيلوبولوس

الدولة: اليونان، ألبانيا، صربيا

العرض: دولى أول

القسم: البانوراما الدولية

نبذة: ضمن البانوراما الدولية، يعرض دوليا لأول مرة الفيلم الروائى "قطيع خراف - Pack of Sheep (Ageli Provaton)"، وهو إنتاج مشترك بين ثلاث دول هى اليونان، ألبانيا، صربيا، وإخراج ديمتريس كانيلوبولوس.

وتدور الأحداث حول "ثاناسيس" الذى لا يستطيع سداد دينه لـ "ستيليوس"، وعندما يكتشف أن "أبوستوليس" فى نفس الموقف، يطلب منه الانضمام إليه من أجل عقد صفقة أفضل مع ستيليوس. وبينما يحاول إشراك المزيد من اللاعبين فى اللعبة، يصل اثنان من رجال العصابات إلى المدينة للضغط على المدينين.

11- تمساح النيل

إخراج: نبيل الشاذلي

الدولة: مصر

العرض: عالمى أول

القسم: العروض الخاصة

نبذة: يعرض عالميا لأول مرة ضمن "العروض الخاصة" للمهرجان، الفيلم الوثائقى المصرى "تمساح النيل" للمخرج نبيل الشاذلي.

الفيلم يتابع عدة مراحل فى حياة السباح المصرى العالمى عبد اللطيف أبو هيف، على المستويين الرياضى والإنساني.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي، كان قد أعلن مؤخرا، عن اختيار المخرج الصربى إمير كوستوريتسا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، وهو أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.

كما سبق وأن أعلن المهرجان أيضًا عن منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات الدورة المقبلة، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

يذكر أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، تقام فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).