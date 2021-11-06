شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يطرح كليب أغنيته الجديدة "أنت اختيارى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم إيهاب توفيق، فيديو كليب أغنيته الجديدة "أنت اختيارى"، مساء اليوم، السبت، عبر يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

ونشر توفيق، كليب الأغنية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وتقول كلمات مطلعها: "انت اختيارى.. فى حاجات كتير فى حياتي كانت مش عادية.. يلا نسرق بالسعادة اللى جاى من عُمرنا.. يلا نبنى قصر عالى ع القمر لينا وحدنا.. والنجوم تشهد علينا وتحكى قصة حُبنا.. بكرا ليك انت بس والحياة انت وأنا".





وكان النجم إيهاب توفيق، تألق مؤخرًا بحفل غنائى على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، احتفالاً بالمولد النبوى الشريف، وقدم من خلاله عددا من الابتهالات الروحانية منها إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فاح، دعونى، مدد يا نبى وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد.





وطرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبد النبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.