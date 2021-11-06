شكرا لقرائتكم خبر عن 301 مليون دولار منذ وصول Dune لدور العرض المختلفة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Dune إلى 301 مليون و466 ألف دولار منذ طرحه يوم 22 أكتوبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 73 مليونًا و166 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و228 مليونًا و300 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

وتصل مدة فيلم Dune إلى ساعتين و35، كما شارك فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدورالعرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.