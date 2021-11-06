داود حسين: "ربنا أكرمني بعدم التدخين أو شرب الكحول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان الكويتي داود حسين، إنه خلال فترة المراهقة لم يقترب أبدا من تدخين السجائر وغيرها، حيث أنه وفي مرحلة الثانوية العامة، أحد الرجال كبار السن نصحه وأصدقاءه بعدم شرب السجائر حتى لا يسجنوا".

وأضاف داود خلال استضافته ببرنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على "Dmc": "ربنا أكرمني أني لا أدخن أو أشرب الكحول، ودي نعمة من الله".

وتابع: "أنه خلال فترة مرض والدته بمرض السكري تعرف على زوجته لبنانية الأصل ليتزوج منها في عام 1989، بعدما جاءت إلى منزلهم لزيارة والدته وكانت على علاقة بشقيقاته الفتيات، طلبت منها أروح أطلب إيدها من أهلها، وروحت في الأول لوحدي، وعرفت أهلها أن أبويا وأمي بالدنيا ومش عايز حد يزعلهم أو يقولهم لأ، ولو أه هجيبهم، وهما وافقوا وروحت بأهلي".

وأكمل: "مراتي كانت مواليد الكويت وعايشة فيها، وأهلها وافقوا على الزواج ولم يعارضوا على ذلك، وكانت عارفة المحاذير، وإحنا مجتمع شرقي ومن البداية قالتلي مليش دعوة بشغلك، وهي مش بتحب الأضواء، ولو فيه مهرجان ممكن أخدها معايا، ولكن هي عادة مش بتحب الأضواء".

يُذكر أن داوود حسين أحد أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك قبل سنوات في بطولة فيلم "عندليب الدقي" أمام الفنان محمد هنيدي.