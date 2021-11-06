صلاح عبدالله يكشف طبيعة العملية التي أجراها أحمد عبدالحي قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الفنان أحمد عبدالحي، ورثاه، كما كشف عن طبيعة العملية التي أجراها الراحل.

وكتب صلاح "عبدالحي مات وكلنا عباد الحي، كلنا أموات والميعاد بإذن الحي، هنروح منه فين؟ مهما رُحنا يا روحنا جَي جَي".

وتابع "أثناء عملية دقيقة في قلب الطيب الخلوق الصديق الصدوق كتب الرحمن له الشهادة فأرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الإنسان أحمد عبدالحي".

كان الفنان الراحل قد خضع لعملية جراحية قبل ساعات، وأعلن خبر الوفاة صديقه الفنان أحمد السلكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد مستشفى معهد ناصر، على أن يتم دفنه في مقابر السادس من أكتوبر.