أحمد عبدالحي.. أجرى عملية جراحية قبل رحيله بساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

لم يعلن أصدقاء الفنان أحمد عبدالحي عن طبيعة العملية الجراحية التي أجراها الراحل قبل وفاته بساعات، والتي كشفوا قبلها عن حاجته للتبرع بالدم، في معهد ناصر.

كان الفنان أحمد السلكاوي، كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مساء أمس الجمعة: "أصدقائي.. صديقنا الفنان أحمد عبدالحي زوج الفنانة صديقتنا سلوى عزب.. هيعمل عملية بكرة في معهد ناصر، محتاجين ١٠ متبرعين بالدم ضروري بكره الساعة ٩ الصبح .. دعواتكم بالشفاء العاجل وإن العملية تنجح بمشيئة الله.. وربنا يجعل تعبكم لوجه الله في ميزان حسناتكم".

وأعلن السلكاوي ظهر اليوم السبت وفاة أحمد عبدالحي، لافتًا إلى أن صلاة الجنازة ستتم في مسجد معهد ناصر، على أن يتم دفن الراحل في مقابر بمدينة السادس من أكتوبر.