«يخلق من الشبه أربعين».. شاهدوا شبيهة لقاء الخميسي الآسيوية – وهذا تعليقها علي الأمر!

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 07:04 مساءً - نشرت النجمة المصرية لقاء الخميسي صورة لشبيهتها الآسيوية عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” فاجأت بها متابعيها الذين اعتقدوا للنظرة الاولى أنها الخميسي ذاتها.

حيث أرفقت النجمة لقاء الخميسي صورة شبيهتها بتعليق قالت فيه: “في اصدقاء باعتين يقولولي ان احنا شبه بعض

what do you think

are we similar

”.

وأشعلت صورة شبيهة لقاء الخميسي إنستجرام بكثرة التعليقات التي احتوت عبارة يخلق من الشبه أربعين للتطابق الكبير بين ملامح النجمة لقاء الخميسي وهذه الفتاة الآسيوية التي تمتلك نفس ملامحها.

من ناحية أخرى، احتفلت النجمة لقاء الخميسي بنجاح حدوتة “حتة من القمر” من “مسلسل زي القمر“، والتي عرضت حلقتها الأخيرة أمس عبر قناة “CBC“، ونشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع “إنستجرام“، مشهد من الحلقة مصحوبة بتعليق :”توتة توتة خلصت حدوتة قمر لكل امراة أو فتاة حبي نفسك الكون كله يحبك .. ولكل الناس بلاش نحكم علي بعض ونقبل بعض بكل اختلافاتنا شكرًا”.

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة لحدوتة “حتة من القمر” من مسلسل “زى القمر” الذى يعرض على قناتى CBC وCBC دراما، تطورات مشوقة، حيث استمرت قمر (لقاء الخميسى) في الحالة النفسية التي تمر بها بعد تركها لخطيبها سيف (محمد العمروسى) تعاتب والدتها على معاملتها لها منذ طفولتها، وعدم قبولها لابنتها بشكلها مع وجود وحمة تغطى نصف وجهها.

تتهم قمر والدتها بأنها أول من كسرتها ووجعتها بإظهار طول الوقت أن ابنتها بها شيء خاطئ وغير طبيعة، وفى نفس الوقت يدخل شقيقها في حالة حزن عليها ويظهر حبه ودعمه الكبير لها، ورغبته في الوقوف بجانبها، إلا أن قمر ترفض التحدث معه حتى لا تجرحه بكلامها، فيما تعنف عايدة رياض شقيتها بسبب شماتتها في فسخ قمر لخطوبتها.

وقالت الخميسي تعليقًا علي نجاح العمل، أن ردود الفعل جاءت قوية جدًا ومنحتها دفعة قوية في اختياراتها القادمة متمنية أن تكون عند حسن ظنهم دائمًا وابدًا.

حكاية “حتة من القمر” بطولة لقاء الخميسى، محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

