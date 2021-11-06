عودة قويّة لـ إيهاب توفيق في “انت اختياري” مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، أغنية النجم المصري إيهاب توفيق الجديدة بعنوان “انت اختياري” على قناة الشركة في موقع “يوتيوب”.

وتمثل أغنية “انت اختياري” أوّل تعاون له مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وشكّلت عودة قويّة لنجم التسعينيات بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

وأغنية “انت اختياري” باللهجة المصرية، من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

ويحمل فيديو كليب “انت اختياري” توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث رصدت له شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان المصري الشهير وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.

وفور طرح كليب “انت اختياري”، تفاعل العديد من المتابعين مع العمل بشكل واسع ونال إعجاب الآلاف من محبي إيهاب توفيق خلال فترة قصيرة، وحرصوا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته.