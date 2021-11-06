شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عمرو يوسف فى قلعة صلاح الدين من أجل "وعد الشيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النجم عمرو يوسف، اليوم السبت، بقلعة صلاح الدين، من أجل استكمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، حيث أوشك على الانتهاء من التصوير ليدخل العمل غرف المونتاج استعداداً للعرض على إحدى المنصات، وتصل حلقاته لـ 6 حلقات.

ويخوض عمرو يوسف خلال مسلسل "وعد الشيطان"، عالم ودراما السحر من منظور جديد، ويظهر خلال العمل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقاري، ويتحالف مع الشيطان فى إطار من الإثارة والغموض، ومتزوج من عائشة بن أحمد.

ويشارك فى بطولة مسلسل "وعد الشيطان"، بجوار عمرو يوسف كل من فتحى عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذى عرض له هذا العام المسلسل السعودى رشاش.

يذكر أن عمرو يوسف قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "وعد الشيطان" إخراج كولين تيج، ويعيده هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، بعد بطولة مسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.