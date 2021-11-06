شكرا لقرائتكم خبر عن بديكور وملابس هندية.. بريانكا تشوبرا تحتفل بعيد ديوالي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة الهندية العالمية بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra، بالعيد الهندي، في منزلها في لوس أنجلوس برفقة زوجها المغني والممثل الأمريكي الشهير نيك جوناس، فبعد أن استضافة بريانكا في منزلها في لوس أنجلوس احتفال بمناسبة عيد لاكشمي بوجا الهندوسي، استضافت احتفالية ضخمة في منزلها بمناسبة عيد ديوالي الهندي

وحضر الاحتفال مجموعة من أصدقاء ومعارف بريانكا ونيك من النجوم والمشاهير، وأبرزهم شقيق نيك والمغني الشهير جو جوناس ، وعارضة الأزياء الشهيرة كريسي تيجن وزوجها جون ليجند، ونشرت بريانكا مجموعة من صور وفيديوهات الاحتفال علي حساب الانستجرم الخاص بها والتي الديكور والزينة الأنيقة للحفل والذي أقيم بجانب حمام السباحة في منزل نيك وبريانكا، كما أظهرت أيضا نيك وبريانكا وضيوف حفلهما بالملابس الهندية التقليدية، كما نشر نيك على الإنستجرام مقطع فيديو من الحفل يظهر فيه وهو يحمل زوجته بريانكا بين ذراعيه بينما يقفان بجانب حمام السباحة في منزلهما في لوس أنجلوس وكتب معلقا على مقطع الفيديو: "عيد ديوالي سعيد لكم ولكل أحبائكم، زوجتي الجميلة عرفتني على العديد من الأعياد والتقاليد الهندية الرائعة، وقلبي ممتلئ بالسعادة لأنني تمكنت من مشاركة ذلك مع الأصدقاء والعائلة".

في حين علقت بريانكا علي الصور قائلة " أول ديوالي لدينا في منزلنا معًا ..سيكون هذا دائمًا مميزًا.شكراً لكل من عمل بجد لجعل هذا المساء مميزًا للغاية. أنتم ملائكتي.لقد جعلتموني أشعر وكأنني عدت إلى منزلي برفقة أفضل زوج وشريك نيك، أنت تصنع الأحلام. انا احبك. قلبي ممتن جدا ..ديوالي سعيد ".