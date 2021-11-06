شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تصوير فيلم "جروب الماميز" لـ غادة عادل وروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير فيلم "جروب الماميز" للمخرج معتز التونى وتأليف إيهاب بليبل، مطلع يناير المقبل، والذى يقوم ببطولته كل من الفنان غادة عادل وروبى، حيث يواصل صناع الفيلم جلسات استعدادًا لانطلاق التصوير، وإبرام تعاقدات باقى النجوم خلال الأيام القليلة المقبلة.

يعد فيلم "جروب الماميز" من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، حيث تم التعاقد مع كل من الفنان بيومى فؤاد والفنان ومحمد سلام وغادة عادل وروبى وجارٍ التعاقد مع باقى فريق العمل استعدادًا لانطلاق التصوير.

يذكر أن روبى حققت هذا العام نجاحًا كبيرًا من الأعمال الفنية والغنائية ولاقت إعجاب الجمهور، وأصبحت نجمة موسم الصيف الحالي، بعد عودتها القوية للغناء هذا العام، وطرحها أكثر من أغنية من ألبومها الجديد، وتحقيقها لأرقام قياسية على يوتيوب، ويبدو أن ذلك النجاح دفعها لمواصلة أعمالها الغنائية هذا العام.

من ناحية أخرى تحضر روبى لمسلسل جديد بعنوان مبدئى وهو "لحم ودم" وهو يتكون من 10 حلقات من تأليف ورشة كتابة أمين جمال.

أما الفنانة غادة عادل فتواصل تصوير مسلسل "منورة بأهلها" للمخرج يسرى نصر الله، داخل أحد الأستوديوهات، لتصوير مشاهدها ضمن أحداث العمل الذى من المتوقع أن يحقق نجاحًا أثناء عرضه، والذى يجمعها بالنجمة ليلى علوى.