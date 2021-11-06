شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى فى عيد ميلاده: مش هتعامل مع حد أنا مبحبوش أيًا كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد فهمي بعيد ميلاده برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، كما قدم العديد من النجوم المشاهير التهنئة لـ فهمي، لذلك رد على تلك التهنئة من خلال "بوست" علي حساب "فيس بوك" الخاص به، حث كتب فهمي "شكرًا لكل الناس اللى قالتلى كل سنة وأنت طيب.. السنة اللى فاتت دى حاجات كتير أوى تغيرت"



احمد فهمي

وأضاف فهمي: "طول عمرى بحاول أعمل اللى على مزاجى لكن السنة اللى فاتت أكتر سنة نجحت فده فحاجات كتير أوى منها حاجات مهمة زى الشغل انى معملش حاجة أيا كانت أية فى الشغل إلا لو على مزاجى وحبيبها مش مهم بقى السيزون يفوت ميفوتش المهم اعمل اللى عاجبنى زى ما بدات هاوى الشغلانة دى و حبيبها قررت اكمل هاوى.. مش هركب عربية تعجب الناس حتى لو أقدر أعمل كده هركب اللى هتريحنى وتبسطنى أنا"

وأكمل فهم "مش هتعامل مع حد أنا مبحبوش أيا كانت المصلحة بيننا.. مش هنزل صورة واكتب جمهورى الحبيب وحشتونى عشان اضحك عالناس (دى أصلا مبعملهاش). الحاجة الوحيدة اللى نفسى اعملها بس مبعرفش اعملها انى أبطل كلام مع صحابى إللى بيخسروا خمسة ولسه بيقاوحوا معايا وبيقولوا أى كلام عشان الصراحة بحب ناس كتير اوى فيهم.. يا رب مش عايز حاجة غير أنى أفضل حقيقى مهما كسبت أو خسرت".

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، حيث نشرت فيديو مجمعا لهما معًا يضم أجمل ذكريات جمعتهما منذ حفل الزفاف حتى الآن، وذلك على أنغام أغنية "I love you always forever"، وعلقت هنا الزاهد، على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "كل سنة وأنا أحلى حاجة في حياتك".

كما نشرت هنا الزاهد، مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلاد زوجها أحمد فهمى، عبر ستورى حسابها على "إنستجرام"، حيث ظهر الثنائى أمام تورتة متعددة الأدوار على هيئة شريط فيلم سينمائى مزينه من أعلى بـ"كلاكيت" وعبوة فشار، وإلى جانبها تورتة أخرى مزينة بشعار الأهلى وكرة قدم.