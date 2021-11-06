شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة للموسم الجديد من مسلسل Stranger Things.. عودة ألفين للمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفانتازي والخيال العلمي Stranger Things، الملامح الأولى للموسم الرابع الجديد المقرر طرحه قريبًا عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، ليشهد عدد كبير من اللقطات الجديدة التى تظهر فيها النجمة العالمية ميلي بوبي براون صاحبة شخصية Eleven فى اولي ايام عودتها للدراسة.

وكشفت الشركة المنتجة لسلسلة الإثارة والغموض Stranger Things مؤخراً عن مقطع فيديو تشويقى للموسم الرابع من المسلسل الشهير المقرر عرضه العام المقبل عبر إحدى منصات العرض الأمريكية، لتعلن عن اقتراب عرض الحلقات الجديدة بعد توقف دام ثلاثة سنوات.

ونقلت صحيفة فاريتى، المشهد الذى نشرته الصفحة الرسمية للمسلسل عبر "تويتر"، والذى جاء عبارة عن مشهد كامل من أحداث الموسم الجديد يظهر فيه الأبطال الصغار وهم فى مهمة جديدة لمواجهة قوى الشر التى اعتادوا مواجهتها منذ الحلقات الأولى.



لقطة من الموسم الجديد



جانب من احداث الموسم الجديد