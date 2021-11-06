شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "اللمبى فى الجاهلية" تطير إلى السعودية اليوم لعرضها فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر النجم محمد سعد، وأسرة مسرحيته الجديدة "اللمبى في الجاهلية" اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية من أجل عرض المسرحية في موسم الرياض لمدة 6 ليالٍ، ومن المقرر أن يجرى أبطال العرض بروفات لمدة 3 أيام في السعودية قبل انطلاق العرض أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الجارى.

مسرحية "اللمبى في الجاهلية" إخراج تامر كرم وبطولة محمد سعد بشخصيته الشهيرة "اللمبى"، ومى سليم بشخصية "الأميرة كروانة"، وويزو بشخصية "الخادمة نحيفة"، إضافة إلى مشاركة الفنانين سامي مغاورى، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، منير مكرم وعدد آخر من الفنانين.



بوستر مسرحية اللمبى فى الجاهلية

يذكر أن "اللمبى في الجاهلية" هي المسرحية الثانية التي يقدمها محمد سعد في موسم الرياض بعدما عرض مسرحية "فوق كوبري ستانلي" عام 2019 لمدة 5 ليال، وقدم فيها شخصية بوحة الصباح وشارك في بطولتها مى سليم، ويزو، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين

وكان مخرج المسرحية تامر كرم قد أعرب لـ"اليوم السايع" عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد سعد، حيث يعتبره من أقوى نجوم الكوميديا فى الوطن العربى، موضحًا أن اللمبى يبتعد تماما عما قدمه من قبل فى عالم الكوميديا، وأن العمل بمثابة قنبلة ضحك سوف يستمتع بها الجمهور العربى، خاصة أن المسرحية سيتم عرضها فى عدة دول عربية.

والجدير بالذكر أيضًا أنه الشهر الماضى، انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا فيما أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها، وقال لـ"الخليج 365": "أنا زى الفل والحمد لله بصحة جيدة جدا، وحسبى الله فى اللى وراء هذه الشائعة، اللى خضت أهلى وأصدقائى عليا، وإن شاء الله هيشوف الكلام ده في أعز شخص له".