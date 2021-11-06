شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يلتقى جون كيري فى قمة المناخ ويتحدث عن انبعاثات الميثان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، المهتم بشئون البيئة والطبيعية، صورة تجمعه مع الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيري، المبعوث الأمريكي فى قمة المناخ كوب 26، التى اقيمت فى مدينة جلاسكو البريطانية بحضور قادة العالم.

وكتب دي كابريو على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام: "التقيت مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، لمناقشة التعهد العالمي بشأن الميثان الذي تم إطلاقه مؤخرًا، ويهدف التعهد إلى تحفيز العمل العالمي وتعزيز الدعم لمبادرات الحد من انبعاثات غاز الميثان الدولية الحالية للنهوض بالعمل الفني والسياسي الذي سيعمل على دعم الإجراءات المحلية للمشاركين".

وأضاف دي كابريو "يوافق المشاركون المنضمون على اتخاذ إجراءات طوعية للمساهمة في جهد جماعي للحد من انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة 30٪ على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030، الأمر الذي يمكن أن يزيل الاحترار الذي يزيد عن 0.2 درجة مئوية بحلول عام 2050".

وتابع دي كابريو "ويلتزم المشاركون أيضًا بالتحرك نحو استخدام أعلى مستوى للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بالإضافة إلى العمل على التحسين المستمر للدقة والشفافية والاتساق وقابلية المقارنة واكتمال الإبلاغ عن قوائم الجرد الوطنية لغازات الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وتوفير قدر أكبر من الشفافية في القطاعات الرئيسية".



ليوناردو دي كابريو وجون كيري

وأضاف النجم الحائز على جائزة الأوسكار "الميثان ملوث مناخي قوي ولكنه قصير العمر، وهو مسؤول عن حوالي نصف الارتفاع الصافي في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية منذ حقبة ما قبل الصناعة، يمكن أن يؤدي التقليل السريع لانبعاثات الميثان من الطاقة والزراعة والنفايات إلى تحقيق مكاسب على المدى القريب في جهودنا في هذا العقد من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة ، ويُنظر إليه على أنه الإستراتيجية الأكثر فاعلية للحفاظ على هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، بما في ذلك تحسين الصحة العامة والإنتاجية الزراعية".

واختتم دى كابريو قائلاً "مع وجود ما يقرب من 100 دولة تمثل أكثر من 40٪ من انبعاثات الميثان العالمية وأكثر من ثلثي إجمالي الناتج المحلي العالمي، نحن في طريقنا لتحقيق هدف التعهد ومنع أكثر من 8 جيجا طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الوصول إلى الغلاف الجوي سنويًا عن طريق 2030".