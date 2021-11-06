شاهد.. بيتر ميمى فى كواليس مسلسل "الجسر"

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القاهرة - سامية سيد - شاهد بيتر ميمي فى كواليس مسلسل "الجسر"

مروى جمال

يواصل المخرج بيتر ميمى تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "الجسر"، للفنانة نيللى كريم والفنان عمرو سعد، فى العديد من الأماكن المتفرقة فى القاهرة، ونشر بيتر ميمي صورة من كواليس التصوير عبر صفحته إنستجرام.

وتظهر نيللى فى دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.