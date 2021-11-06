شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس اليوم 6 نوفمبر، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

ووقفت إليسا على مسرح أولمبيا للمرة الأولى في العام 2017 والمرة الثانية كانت في العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة تستعد للوقوف على نفس المسرح اليوم .

واحتفلت النجمة اللبنانية إليسا، الأسبوع الماضى، بعيد ميلادها حيث تلقت تعليمها الثانوى فى مدرسة داخلية، وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطلات، ثم التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل دارستها الجامعية.

بدأت نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة، حالة حب، سهرنا يا ليل، صاحبة رأى".

وحصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما فى ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق فى الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين فى العالم العربى بثروة قدرت بـ43 -48 مليون دولار.

والنجمة إليسا دائما تعبر عن آراءها السياسية عبر حسابها على تويتر، ودائما لديها مواقف حاسمة تجاه بلدها لبنان، كما تشارك إليسا في مبادرات إنسانية واطلقت مؤخرا مبادرة للتوعية بسرطان الثدى، لكل سيدة غير قادرة على المتابعة ولا تسمع ظروفها الاقتصادية بالكشف.