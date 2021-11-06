شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل أول المتعاقدين على مسلسل "أحلام سعيدة" أمام يسرا رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة غادة عادل، على المشاركة في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، ومن المقرر أن تقدم غادة دورًا مهمًا في أحداث العمل، الذى يتناول قضية اجتماعية في أحداثه.

وشرعت العدل جروب في التحضيرات المبدئية للمسلسل، خاصة أنه من المقرر أن تبدأ في تصوير المسلسل مطلع شهر يناير المقبل، ومن المقرر الإعلان عن باقى فريق العمل خلال الأيام المقبلة.



غادة عادل

وتلتقى غادة عادل مع يسرا، للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سيواً مسلسل "سرايا عابدين" في جزئه الأول، عام 2014، وشارك في بطولته كل من قصى خولى، ونور اللبنانية، ونيللى كريم، صفاء الطوخى، وعلاء مرسى، وأخرون، إخراج عمرو عرفة.

ويعرض حالياً في السينمات لغادة عادل، فيلم 200 جنيه، ويشارك في بطولته كل من أحمد السقان أحمد رزق، مى سليم، هانى رمزى، أحمد أدم، إسعاد يونس، وأخرون، إخراج محمد أمين .

كما تواصل غادة عادل، تصوير مسلسلها الجديد "منورة بأهلها" للمخرج يسرى نصر الله، وتشارك فى بطولته ليلى علوى، وأخرون.