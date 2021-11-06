شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "اتجاه إجبارى" فى 15 حلقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة منة شلبى السباق الرمضانى المقبل بمسلسلها الجديد "اتجاه إجبارى" والذى يعد اسمًا مبدئيًا للعمل، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، ويكتبه محمد هشام عبيه، وقررت الجهة المنتجة للعمل تقديم المسلسل في 15 حلقة فقط، وهو الاتفاق المبرم بين بطلة العمل والمؤلف والمخرج والجهة المنتجة، وتعقد المخرجة كاملة أبو ذكرى عدة جلسات عمل مع البطلة والمؤلف لوضع الخطوط العريضة للشخصيات والملابس ومعاينة أماكن التصوير وخلافه، خاصة أن كاملة وضعت أسماء بعض الممثلين للتعاقد معم خلال الأيبم المقبلة .

ويعد مسلسل "إتجاه اجبارى" هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سوياً فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوى .

وتنتظر منة شلبى طرح فيلمين جديدين انتهت من تصويرهما مؤخراً الأول هو "الجريمة" مع أحمد عز وماجد الكدوانى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة، والثانى "من أجل زيكو" تأليف وإخراج وإنتاج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، ومحمد ثروت.