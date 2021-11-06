شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث لأوبرا وينفري: تناولت مشروب هلوسة بسبب خلافاتي الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري النجم العالمي ويل سميث، مقابلة صريحة مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري حول كتابه الجديد، وهي المقابلة التي عرض الجزء الأول منها علي منصة Apple TV+



ويل سميث واوبرا وينفري

وكشف ويل سميث أنه شرب نبات المخدر Ayahuasca، وهو مشروب مهلوس وذو تأثير نفسي، وقادر على إحداث تغيرات في الوعي لمدة 10 ساعات تقريبًا، أكثر من 12 مرة خلال اعتكافه في بيرو بينما كان يعاني من مشاكل زوجية مع زوجته جادا بينكيت سميث.

ووفقاً لمقطع فيديو نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية، نقلاً من المقابلة، قال سميث لـ وينفري، إن الأمر يتعلق بالقدرة على العثور على الرضا في داخلك وليس بالمحفزات الخارجية، وكشف سميث أنه شعر بالفشل في كل علاقته مع النساء، قائلا "لقد تحملت معظم حياتي، الشعور بالفشل مع النساء، ولم أتحدث عن ذلك علنًا".

وتطرق ويل سميث سابقًا إلى أخذ Ayahuasca في مقابلة مع GQ، وكشف أنه فعل ذلك أكثر من 12 مرة على الرغم من أنه لم يدخن "الحشيش" أبدًا ونادرًا ما يشرب الكحول.