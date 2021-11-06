فن ومشاهير

ويل سميث لأوبرا وينفري: تناولت مشروب هلوسة بسبب خلافاتي الزوجية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث لأوبرا وينفري: تناولت مشروب هلوسة بسبب خلافاتي الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري النجم العالمي ويل سميث، مقابلة صريحة مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري حول كتابه الجديد، وهي المقابلة التي عرض الجزء الأول منها علي منصة Apple TV+

ويل سميث واوبرا وينفري
ويل سميث واوبرا وينفري

 

Candid: He sat down for a candid interview with Oprah Winfrey for the latest installment of The Oprah Conversation, which premiered on Apple TV+ Friday. And Will Smith revealed that he took the psychedelic plant based drug ayahuasca over 12 times during a retreat in Peru while having marital problems with wife Jada Pinkett Smith

وكشف ويل سميث أنه شرب نبات المخدر Ayahuasca، وهو مشروب مهلوس وذو تأثير نفسي، وقادر على إحداث تغيرات في الوعي لمدة 10 ساعات تقريبًا،  أكثر من 12 مرة خلال اعتكافه  في بيرو بينما كان يعاني من مشاكل زوجية مع زوجته جادا بينكيت سميث.

Oprah sat down to talk to Will for the Apple TV+ show ahead of the release of his memoir

ووفقاً لمقطع فيديو نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية، نقلاً من المقابلة، قال سميث لـ وينفري، إن الأمر يتعلق بالقدرة على العثور على الرضا في داخلك  وليس بالمحفزات الخارجية، وكشف سميث أنه شعر بالفشل في كل علاقته مع النساء، قائلا "لقد تحملت معظم حياتي، الشعور بالفشل مع النساء، ولم أتحدث عن ذلك علنًا".

Happier times: During his GQ interview, Will said that he and Jada had a fight around her 40th birthday, where they both realized 'it was a fantasy illusion that we could make each other happy;' seen May 22, 2019 at the Aladdin premiere at El Capitan Theatre in Hollywood

وتطرق ويل سميث سابقًا إلى أخذ Ayahuasca في مقابلة مع GQ، وكشف أنه فعل ذلك أكثر من 12 مرة على الرغم من أنه لم يدخن "الحشيش" أبدًا ونادرًا ما يشرب الكحول.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا