شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مجمعة من Stranger Things للاحتفال بالسادس من نوفمبر على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لمسلسل الفانتازيا والخيال Stranger Things، على الاحتفال بالسادس من نوفمبر الذي يوافق اليوم، على طريقتها الخاصة، حيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم التاريخي فى الحبكة الدرامية للمسلسل عام 1983 التى غيرت مجري الحياة فى المدينة وهو اليوم الذي اختفى فيه بايرز وانقلب العالم رأسًا على عقب".

وكشفت الشركة المنتجة لسلسلة الإثارة والغموض Stranger Things مؤخراً عن مقطع فيديو تشويقى للموسم الرابع من المسلسل الشهير المقرر عرضه العام المقبل عبر إحدى منصات العرض الأمريكية، لتعلن عن اقتراب عرض الحلقات الجديدة بعد توقف دام ثلاثة سنوات.

ونقلت صحيفة فاريتى، المشهد الذى نشرته الصفحة الرسمية للمسلسل عبر "تويتر"، والذى جاء عبارة عن مشهد كامل من أحداث الموسم الجديد يظهر فيه الأبطال الصغار وهم فى مهمة جديدة لمواجهة قوى الشر التى اعتادوا مواجهتها منذ الحلقات الأولى.

يأتى هذا بعدما كشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخراً، انتهاء القائمين على مسلسل الدراما والإثارة Stranger Things، من تصوير الموسم الرابع بشكل نهائى، وسط الإجراءات الاحترازية التى يعاني منها صناع السينما والدراما بسبب تفشي جائحة كورونا.