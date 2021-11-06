وفاة الفنان ” أحمد عبد الحي ” خلال عملية جراحية

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 05:45 مساءً - أعلن الفنان ” محمد الأحمدي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة الفنان ” أحمد عبد الحي ” اليوم السبت وذلك أثناء خضوعه لعملية جراحية بمعهد ناصر .

وتضمن المنشور صورة للفنان الراحل كتب محمد الأحمدي في تعليقه عليها ناعيا وفاة أحمد عبد الحي : ” أحمد مات .. الله يرحمه .. أنا تعبت يارب .. اللهم لا اعتراض ” .

يذكر أن الفنان أحمد عبد الحي شارك في عدد من الأعمال السينمائية الشهيرة منها : صعيدي في الجامعة الأمريكية وكلاشينكوف وحالة حب وغيرها .

وفي الدراما : مسلسل عايزة أتجوز والقطة العامية وهمر ودياب وربع رومي وغيرهم وكان آخر عمل شارك فيه هو مسلسل ” وادي الجن ” .