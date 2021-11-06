“صلعاء تماماً” .. ظهور مفزع للفنانة ليلى عز العرب علي السوشيال ميديا والجمهور: مريضة سرطان – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 05:45 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ليلى عز العرب، قلق وحيرة جمهورها بعد ظهورها فى صورة لها وهى صلعاء تمامًا، وهو ما تسبب في قلق الجمهور إذ اعتقد البعض أنها مريضة سرطان.

وعلّقت عز العرب على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” كاتبة: ما تتخضوش.

وأوضحت الفنانة أن الصورة من أحدث أعمالها الفنية، والتي تتطلب أن تظهر بهذا الشكل، مطمئنة الجمهور عليها، كما رفضت الكشف تفاصيلها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة كالتالي: ربنا يحميكي انتي من أكتر الفنانات اللي بجد بعشقها وبحب اتفرج عليها بحس أنك طبيعية وطيبة جدا بجد ربنا يحميكي واللي جاي أحلى ومنتظرينك، يا روحى بعد الشر، شكل حضرتك كدا ملكة من أيام الفراعنة، شغل فرعوني ولا اية؟ اكيد عمل من أعمالك الجميلة…كل التوفيق والاحترام.

لا يفوتك مشاهدة | للمرة الأولي صورة تكشف أناقة وجمال ليلى عز العرب في سنوات شبابها! (شاهد)

ويعرض لـ ليلى عز العرب، حاليًا حكاية حكايتي مع الزمان ضمن “مسلسل إلا أنا“، وتشارك فيها مع مجموعة من الفنانين منهم من بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل وأشرف زكى وليلى عز العرب ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

“حكايتى مع الزمان” هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا”، وتدور الأحداث فى إطار إجتماعى حول المشاكل الأسرية.

وتشارك ليلى عز العرب في مسرحية أبو العربي، المقرر عرضها في موسم الرياض، ثم تعود بعدها لعرض الموسم الثاني للمسرحية بالقاهرة، ويشارك في بطولة المسرحية كلا من هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت